«Взять под стражу!»: Экс-генпрокурор рассказал, чем закончится розыск Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может быть взята под стражу в дружественных России странах, но Интерпол вряд ли объявит ее в розыск вслед за МВД РФ, заявил экс-генпрокурор России Юрий Скуратов в разговоре с НСН.

Действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в России в розыск, следует из базы розыска МВД. Она разыскивается по статье УК РФ, других подробностей не приводится. Также в розыск объявлены госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, глава Минкультуры Литвы Симонас Кайрис. Дела против европейских чиновников связаны со сносом памятников советского периода: в Кремле заявили о надругательстве над исторической памятью.