«Взять под стражу!»: Экс-генпрокурор рассказал, чем закончится розыск Каллас
Юрий Скуратов заявил НСН, что премьер-министр Эстонии может быть взята под стражу в дружественных России странах.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может быть взята под стражу в дружественных России странах, но Интерпол вряд ли объявит ее в розыск вслед за МВД РФ, заявил экс-генпрокурор России Юрий Скуратов в разговоре с НСН.
Действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в России в розыск, следует из базы розыска МВД. Она разыскивается по статье УК РФ, других подробностей не приводится. Также в розыск объявлены госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, глава Минкультуры Литвы Симонас Кайрис. Дела против европейских чиновников связаны со сносом памятников советского периода: в Кремле заявили о надругательстве над исторической памятью.
«На моей памяти подобных примеров не было, я не помню такого. Во-первых, Запад сам инцидент создал, когда по надуманному предлогу там включили механизм Международного уголовного суда в отношении президента. Каллас проводит антироссийскую политику, они давно уже перешагнули грань приличия. Был принят дискриминационный закон о том, что русскоязычные граждане признаются «негражданами». Нам надо их ставить на место, поэтому я этот шаг приветствую. Целая серия была уголовных преследований наших граждан, журналистов, а мы молчали», - отметил он.
По его словам, Интерпол вряд ли объявит премьера Эстонии в розыск, но сама Каллас теперь будет опасаться посещать дружественные России страны.
«Очень много будет зависеть от позиции Интерпола, это организация, с которой Россия сотрудничает до сих пор. Если они в розыск объявят, это уже хорошо. Хотя я не уверен, что это произойдет. Это все-таки больше профилактическая мера, которая покажет решительный настрой нашего государства отстаивать права наших граждан. Это довольно болезненный ответ для Каллас. Вдруг она захочет поехать куда-то в африканскую страну, которая будет нам дружественной? Там ее могут взять под стражу, определенные неудобства», - заключил собеседник НСН.
В марте МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По версии суда, они якобы «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. При этом Дмитрий Песков неоднократно называл решение МУС нелегитимным. Он подчеркивал, что любые решения подобного рода с точки зрения права для России являются ничтожными, сообщает «Радиоточка НСН».
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