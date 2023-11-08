Объявлен в розыск судья, выдавший oрдер на «арест» Путина

«Разыскивается по статье УК», — следует из базы министерства.

Кроме того, СК возбудил уголовное дело на судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Айталы и Серхио Годинеса, а также прокурора Карима Хана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

МУС - международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

