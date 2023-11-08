Объявлен в розыск судья, выдавший oрдер на «арест» Путина
Судья Международного уголовного суда Серхио Годинес, выдавший ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД РФ.
«Разыскивается по статье УК», — следует из базы министерства.
Кроме того, СК возбудил уголовное дело на судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Айталы и Серхио Годинеса, а также прокурора Карима Хана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
МУС - международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru