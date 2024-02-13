«Это только начало!»: Захарова назвала причину объявления в розыск премьера Эстонии

Мария Захарова в эфире НСН подтвердила, что премьер-министр и госсекретарь Эстонии объявлены МВД в розыск за уничтожение памятников советских воинов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии НСН объяснила, за что в России объявили в розыск главу правительства Эстонии Каю Каллас и ряд других прибалтийских политиков.

Ранее в базе розыска МВД появилась информация, что в розыск объявлены Кая Каллас, госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, глава Минкультуры Литвы Симонас Кайрис, а также члены сейма Латвии. Кроме того в базе розыска значатся двое чиновников из Польши и директор Института национальной памяти этой страны. При этом в ведомстве не указали статью Уголовного кодекса, по которой ведется розыск.

МВД России объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас
«МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа за уничтожение памятников советским воинам», - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что «это только начало», и всем придется ответить за преступления, оскверняющие память освободителей мира от фашизма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объявление в розыск эстонских политиков, заявил, что они ответственны за «надругательство над исторической памятью», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее власти Эстонии обнародовали планы снести или заменить около 250 советских памятников.

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ФОТО: РИА Новости
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