«Это только начало!»: Захарова назвала причину объявления в розыск премьера Эстонии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии НСН объяснила, за что в России объявили в розыск главу правительства Эстонии Каю Каллас и ряд других прибалтийских политиков.

Ранее в базе розыска МВД появилась информация, что в розыск объявлены Кая Каллас, госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, глава Минкультуры Литвы Симонас Кайрис, а также члены сейма Латвии. Кроме того в базе розыска значатся двое чиновников из Польши и директор Института национальной памяти этой страны. При этом в ведомстве не указали статью Уголовного кодекса, по которой ведется розыск.