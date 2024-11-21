Вучич: Путин «не блефует», говоря о готовности защищать страну всеми видами оружия

Президент России Владимир Путин «не блефует», когда заявляет, что будет использовать все виды оружия для защиты его страны, заявил сербский лидер Александр Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо.

Он отметил, что если кто-то думает, что может наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и российский лидер не применит все виды оружия, то они либо его не знают, либо «ненормальные».

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«Никто не блефует, мы, к сожалению, постепенно подходим к катастрофе. Никто не хочет никого слушать, никто не хочет слышать слово «мир», - сказал он.

Также глава Сербии заявил, что отлично знает Путина и призвал прислушаться к нему.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина действительно получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь территории РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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