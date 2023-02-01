Мораторий на закон о госзакупках назвали возвращением в каменный век

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой наложить мораторий на закон о госзакупках (44-ФЗ) до окончания «спецоперации» в Украине. По ее словам, это поможет «быстро осваивать средства». Матвиенко тем не менее заверила, что наложение моратория не отменяет контроля за действиями недобросовестных подрядчиков. Опрошенные НСН эксперты ждут конкретики по данной инициативе.

«Когда пошли массовые санкции крупные компании стали говорить, что есть проблемы в 44 ФЗ, которые тормозят выполнение задач в текущих условиях. Вопрос нужно обсуждать, когда будут конкретные предложения. Пока ничего страшного в инициативе Матвиенко я не вижу. Надо понимать, что есть стратегические задачи, а есть формальные. Вот от формализма и надо избавляться. Не считаю, что есть большие риски с отменой закона», - сказал Кабанов.

Собеседник НСН согласен с Матвиенко, что некоторые использовали закон о госзакупках для собственного обогащения, а также мешали с его помощью добросовестным подрядчиками.

«Был отработан определенный механизм, который реально тормозил госзаказы. Подставляли основного игрока, которому постоянно приходилось в антимонопольной службе обжаловать решения. Закон можно повернуть по-разному, в том числе, и в сторону личного обогащения. Поэтому Матвиенко правильно говорит, позиция ее подготовлена профессионалами», - пояснил Кабанов.