Мораторий на закон о госзакупках назвали возвращением в каменный век

Отмена закона о госзакупках может привести к тому, что заказчики сами начнут выбирать поставщиков по принципу «кто больше даст», сказал НСН юрист Евгений Ландо.

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил в разговоре с НСН, что закон о госзакупках нужно избавлять от формализма, а вице-президент общественной организации «Союз добросовестных поставщиков» Евгений Ландо уверен, что мораторий приведет к том, что заказчики сами начнут выбирать поставщиков по принципу «кто больше даст».

Матвиенко хочет ввести мораторий на закон о госзакупках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой наложить мораторий на закон о госзакупках (44-ФЗ) до окончания «спецоперации» в Украине. По ее словам, это поможет «быстро осваивать средства». Матвиенко тем не менее заверила, что наложение моратория не отменяет контроля за действиями недобросовестных подрядчиков. Опрошенные НСН эксперты ждут конкретики по данной инициативе.

«Когда пошли массовые санкции крупные компании стали говорить, что есть проблемы в 44 ФЗ, которые тормозят выполнение задач в текущих условиях. Вопрос нужно обсуждать, когда будут конкретные предложения. Пока ничего страшного в инициативе Матвиенко я не вижу. Надо понимать, что есть стратегические задачи, а есть формальные. Вот от формализма и надо избавляться. Не считаю, что есть большие риски с отменой закона», - сказал Кабанов.

Собеседник НСН согласен с Матвиенко, что некоторые использовали закон о госзакупках для собственного обогащения, а также мешали с его помощью добросовестным подрядчиками.

«Был отработан определенный механизм, который реально тормозил госзаказы. Подставляли основного игрока, которому постоянно приходилось в антимонопольной службе обжаловать решения. Закон можно повернуть по-разному, в том числе, и в сторону личного обогащения. Поэтому Матвиенко правильно говорит, позиция ее подготовлена профессионалами», - пояснил Кабанов.

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Неидеальным назвал закон и Евгений Ландо, но он не считает, что это являлось тормозом госзакупок.

«Органы власти его всегда пытались довести до идеала, но пока не получилось. Коррупция существует. Не считают, что он тормозил госзакупки. С последними изменениями все проходит достаточно быстро и оперативно. Какие риски от моратория? Обычные граждане не смогут следить за тем, что происходит с госзакупками. Есть еще вопрос, а в каком виде будет мораторий? Если закон отменят вообще, то вернемся в каменный век, где заказчики будут сами определять поставщика по принципу «кто больше даст»», - резюмировал Ландо.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН говорил, что необходимо ввести систему верификации, которая не позволит получить доступ некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранных агентов, к госзакупкам.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Совет Федерации РФВалентина МатвиенкоКоррупция В РоссииГосзакупки
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