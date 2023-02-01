Матвиенко хочет ввести мораторий на закон о госзакупках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой ввести временный мораторий на закон о государственных закупках в условиях проведения специальной военной операции. Она обосновала это необходимостью «быстрого освоения средств».

По словам спикера, закон не должен иметь силу до конца спецоперации. Как пояснила Матвиенко, сейчас, после проведения всех конкурсных процедур, на освоение средств остается шесть месяцев, что недопустимо в текущих обстоятельствах . Она пообещала, что члены верхней палаты парламента обратятся с этой идеей в кабинет министров.