«Режим секретности»: В Госдуме предложили ввести верификацию на сайте госзакупок
Нужно ввести систему верификации, чтобы иноагенты не могли получить доступ к определенной информации, сказал НСН парламентарий Анатолий Выборный.
Необходимо ввести систему верификации, которая не позволит получить доступ некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранных агентов, или тем, чья деятельность признана нежелательной на территории России, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее заместитель министра финансов Алексей Лавров заявил, что в ведомстве изучают вопрос об ограничении доступа к информации о госзакупках и закупках госкомпаний. По его словам, информация должна быть доступна только профессионально заинтересованных участников, чтобы ее не использовали «в неблаговидных целях», к примеру, блогеры. Выборный инициативу поддерживает.
«Такая идея сейчас разумна и обоснована, потому что на первый план выходит информационная безопасность. Режим секретности необходим как в военной сфере, так и в экономике. Блогеры в погоне за увеличением аудитории зачастую рассчитывают на сенсации, и пытаются по-своему преподнести, прокомментировать открытые данные, не понимая, чем это может обернуться, например, нашим военным. Этим самым они могут даже нечаянно сыграть на руку противнику, выдать важную информацию, допустим, по обеспечению, снаряжению наших военных», - сказал Выборный.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что полностью от общественного контроля госзакупки нельзя, потому нужно внедрить систему верификации.
«Прозрачность госзакупок выступает гарантией целевого использования бюджетных средств. Полностью закрывать эти сведения от глаз общественного контроля нельзя. Но определенно необходимо ввести систему верификации, которая не позволит получить доступ некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранных агентов, или тем, чья деятельность признана нежелательной в России», - предложил Выборный.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с НСН отметил, что назрел вопрос изменений законов, регулирующих госзакупки.
«С позицией по поводу госкорпораций я согласен на 99% - это необходимо, потому что снизится риск санкций в отношении подрядчиков. Также мы давно уже говорим с коллегами, что надо менять федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 44 федеральный закон», - отметил Кабанов.
Ранее Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что законопроект, который предлагает обязать мировых судей, глав правительств, вице-губернаторов, омбудсменов и других лиц, замещающих госдолжности в регионах страны, сообщать о случаях к совершению коррупционных правонарушений, усилит борьбу с коррупционным бизнесом.
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