«Режим секретности»: В Госдуме предложили ввести верификацию на сайте госзакупок

Ранее заместитель министра финансов Алексей Лавров заявил, что в ведомстве изучают вопрос об ограничении доступа к информации о госзакупках и закупках госкомпаний. По его словам, информация должна быть доступна только профессионально заинтересованных участников, чтобы ее не использовали «в неблаговидных целях», к примеру, блогеры. Выборный инициативу поддерживает.

«Такая идея сейчас разумна и обоснована, потому что на первый план выходит информационная безопасность. Режим секретности необходим как в военной сфере, так и в экономике. Блогеры в погоне за увеличением аудитории зачастую рассчитывают на сенсации, и пытаются по-своему преподнести, прокомментировать открытые данные, не понимая, чем это может обернуться, например, нашим военным. Этим самым они могут даже нечаянно сыграть на руку противнику, выдать важную информацию, допустим, по обеспечению, снаряжению наших военных», - сказал Выборный.