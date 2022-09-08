«Ответная мера»: Сокрытие информации о госзакупках увеличит риски злоупотреблений

Ранее заместитель министра финансов Алексей Лавров заявил, что в ведомстве изучают вопрос об ограничении доступа к информации о госзакупках и закупках госкомпаний. По его словам, информация должна быть доступна только профессионально заинтересованных участников, чтобы ее не использовали «в неблаговидных целях». Кабанов считает, что с нововведением вырастут риски злоупотреблений.

«С одной стороны, понятно, что это делается из-за санкционной политики Запада. Ответная мера. Но, естественно, что риски злоупотреблений увеличатся. В таком случае надо усиливать работу контрольных органов, особенно на первичном этапе, когда готовится закупка, то она должна пройти оценку на риски, обоснованность и целесообразность», - сказал Кабанов.