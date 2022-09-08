«Ответная мера»: Сокрытие информации о госзакупках увеличит риски злоупотреблений
Госзакупки, если информация о них будет ограничена, должны проходить оценку на риски и обоснованность, сказал НСН член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.
Ограничение информации о государственных закупках увеличит риски злоупотреблений, потому на первичных этапах тендеры должны проходить оценку на целесообразность, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее заместитель министра финансов Алексей Лавров заявил, что в ведомстве изучают вопрос об ограничении доступа к информации о госзакупках и закупках госкомпаний. По его словам, информация должна быть доступна только профессионально заинтересованных участников, чтобы ее не использовали «в неблаговидных целях». Кабанов считает, что с нововведением вырастут риски злоупотреблений.
«С одной стороны, понятно, что это делается из-за санкционной политики Запада. Ответная мера. Но, естественно, что риски злоупотреблений увеличатся. В таком случае надо усиливать работу контрольных органов, особенно на первичном этапе, когда готовится закупка, то она должна пройти оценку на риски, обоснованность и целесообразность», - сказал Кабанов.
Собеседник «Радиоточки НСН» также считает, что есть закупки, от которых можно отказаться.
«Каждый чиновник должен объяснить, почему он проводит закупку. Есть тендеры, от которых можно отказаться. Напомню, что обжалование антимонопольной службы тоже никто не отменяла, они, своего рода, тормозящая структура», - резюмировал Кабанов.
Ранее Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что законопроект, который предлагает обязать мировых судей, глав правительств, вице-губернаторов, омбудсменов и других лиц, замещающих госдолжности в регионах страны, сообщать о случаях к совершению коррупционных правонарушений, усилит борьбу с коррупционным бизнесом.
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