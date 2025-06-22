КСИР: После ударов США Иран впервые применил ракеты Kheibar против Израиля

После ночных ударов США по иранским ядерным объектам Иран впервые применил новые ракеты Kheibar против Израиля. Об этом сообщает агентство «Mehr» со ссылкой на представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Это оружие принадлежит к последнему из четырех поколений ракет Khorramshahr. Дальность полета Kheibar составляет две тысячи км.

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При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале серии ударов по военным целям на западе Ирана.

В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, заявил американский президент Дональд Трамп. Таким образом Вашингтон вступил в ирано-израильский конфликт, который обострился 13 июня.

Ранее Иран потребовал экстренное заседание Совбеза ООН для осуждения авиаударов США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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