КСИР: После ударов США Иран впервые применил ракеты Kheibar против Израиля

После ночных ударов США по иранским ядерным объектам Иран впервые применил новые ракеты Kheibar против Израиля. Об этом сообщает агентство «Mehr» со ссылкой на представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Это оружие принадлежит к последнему из четырех поколений ракет Khorramshahr. Дальность полета Kheibar составляет две тысячи км.