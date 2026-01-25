СМИ: В США в магазинах начали заканчиваться продукты на фоне «зимнего шторма»

В США граждане массово скупают продукты в магазинах на фоне «зимнего шторма» и волны холодов с температурой примерно минус 17 градусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

В Сети публикуют кадры с пустыми полками и комментарии о надвигающемся «зимнем шторме», который уже окрестили катастрофическим.

При этом известно, что энергетические службы в 19 северных и западных штатах страны уже перевели в режим повышенной готовности. На обширных территориях ввели режим чрезвычайной ситуации, отменили около 13 тысяч авиарейсов.

Кроме того, власти предупредили почти 200 млн граждан о возможных массовых отключениях электроэнергии, резком падении температур и необычных природных явлениях — вплоть до «взрывов деревьев» из-за морозного растрескивания древесины. Также ситуацию в США усугубляют проблемы на федеральных трассах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что балканский циклон «Фрэнсис» в Москве закрыл «Шереметьево» и парализовал МКАД.

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ТоварыСШАПогодаМагазины

