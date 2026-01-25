СМИ: В США в магазинах начали заканчиваться продукты на фоне «зимнего шторма»

В США граждане массово скупают продукты в магазинах на фоне «зимнего шторма» и волны холодов с температурой примерно минус 17 градусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

В Сети публикуют кадры с пустыми полками и комментарии о надвигающемся «зимнем шторме», который уже окрестили катастрофическим.