СМИ: В США в магазинах начали заканчиваться продукты на фоне «зимнего шторма»
В США граждане массово скупают продукты в магазинах на фоне «зимнего шторма» и волны холодов с температурой примерно минус 17 градусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
В Сети публикуют кадры с пустыми полками и комментарии о надвигающемся «зимнем шторме», который уже окрестили катастрофическим.
При этом известно, что энергетические службы в 19 северных и западных штатах страны уже перевели в режим повышенной готовности. На обширных территориях ввели режим чрезвычайной ситуации, отменили около 13 тысяч авиарейсов.
Кроме того, власти предупредили почти 200 млн граждан о возможных массовых отключениях электроэнергии, резком падении температур и необычных природных явлениях — вплоть до «взрывов деревьев» из-за морозного растрескивания древесины. Также ситуацию в США усугубляют проблемы на федеральных трассах.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что балканский циклон «Фрэнсис» в Москве закрыл «Шереметьево» и парализовал МКАД.
