Робби Уильямс побил рекорд «The Beatles» по альбомам в топах чартов
Британский музыкант Робби Уильямс обновил рекорд по числу альбомов одного исполнителя на первом месте национального хит-парада в Великобритании и опередил знаменитую ливерпульскую группу «The Beatles». Об этом сообщает «The Official Charts Company», которая отвечает за составление чартов в стране.
Последний альбом музыканта «BRITPOP» вышел 23 января 2026 года. Он сразу возглавил национальный чарт.
В компании подчеркнули, что из всех сольных альбомов певца лишь один не добрался до вершины хит-парада. Речь идет о «Reality Killed The Video Star». В 2009 году пластинка достигла второй строчки.
Робби Уильямс дебютировал в составе группы «Take That», еще будучи подростком. С середины 90-х годов музыкант начал сольную карьеру. Продажи альбомов знаменитости в мире оцениваются в 75-80 млн копий. Это делает Уильямса одним из самых коммерчески успешных музыкантов Великобритании.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные «Музыкального индекса BandLink» сообщил, что в период новогодних праздников — с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026-го — наибольшей популярностью у российских слушателей пользовались Баста, Zivert и Ваня Дмитриенко.
