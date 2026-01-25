Робби Уильямс побил рекорд «The Beatles» по альбомам в топах чартов

Британский музыкант Робби Уильямс обновил рекорд по числу альбомов одного исполнителя на первом месте национального хит-парада в Великобритании и опередил знаменитую ливерпульскую группу «The Beatles». Об этом сообщает «The Official Charts Company», которая отвечает за составление чартов в стране.

Последний альбом музыканта «BRITPOP» вышел 23 января 2026 года. Он сразу возглавил национальный чарт.

В компании подчеркнули, что из всех сольных альбомов певца лишь один не добрался до вершины хит-парада. Речь идет о «Reality Killed The Video Star». В 2009 году пластинка достигла второй строчки.