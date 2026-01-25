Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» варенье и винный набор
Российский лидер Владимир Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» Денису Максимову, который обратился к президенту с проблемами малого бизнеса во время прямой линии, варенье и винный набор. Об этом сам предприниматель сообщил в разговоре с РИА Новости.
Он рассказал, что посылка от президента стала ответом на корзину с выпечкой, которую бизнесмен ранее отправил главе государства. По словам Максимова, в набор также вошел шоколад.
При этом предприниматель добавил, что особое впечатление на него и членов его семьи произвело «Вологодское» варенье из подарочного набора от Путина. Именно с такой начинкой президент ранее попробовал пирожки из пекарни «Машенька».
«Винный набор, шоколад замечательный, и варенье, которое мы теперь заказываем везде, ищем на маркетплейсах. Теперь едим только это варенье», - поделился Максимов.
Ранее Денис Максимов передал Владимиру Путину корзину со свежей выпечкой из своей пекарни в Московской области. Предприниматель обращался к главе государства во время прямой линии, где поднимал вопрос налоговой нагрузки на малый бизнес. Во время ответа Путин тогда попросил угостить его продукцией из пекарни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
