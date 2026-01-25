Умар Нурмагомедов победил Фигейреду на турнире UFC 324

В Лас-Вегасе российский боец Умар Нурмагомедов одержал победу над бразильским спортсменом Дейвисоном Фигейреду в рамках предварительного карда турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 324. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Теперь на счету россиянина 20 побед и одно поражение.

Бой продлился три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Нурмагомедова. Фигейреду не смог уложиться в установленный весовой лимит. Кроме того, в результате нарушения регламента бразилец должен будет перечислить Нурмагомедову 25% своего гонорара за бой.

МОК не допустил российских атлетов на открытие Олимпиады-2026

4 октября 2025 года Умар Нурмагомедов победил в главном бою PFL Champions Series 3 ирландского бойца Пола Хьюза, завоевав вакантный титул промоушена в полулегком весе. Брат знаменитого российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд XXI века, забросив гол в ходе встречи с командой «Чикаго Блэкхоукс».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:РоссияБразилияСпортсменыНурмагомедов

Горячие новости

Все новости

партнеры