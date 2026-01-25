СМИ: Редкий для Абу-Даби ливень прошел после переговоров по Украине

В Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и эмирата Абу-Даби, после завершения второго дня трёхсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса начался сильный дождь, который местные жители назвали большой редкостью для региона. Об этом сообщают РИА Новости.

СМИ: Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС

Подобные осадки в Абу-Даби случаются крайне редко, а количество дождливых дней в году обычно не превышает семи.

Переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием представителей России, США и Украины проходили в Абу-Даби 23–24 января. По информации американских официальных лиц, следующий раунд запланирован на 1 февраля и также состоится в Абу-Даби.

Как ранее сообщал Axios со ссылкой на американских чиновников, переговоры касались территорий Донбасса и статуса Запорожской АЭС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияОАЭ

