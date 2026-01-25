Экстремистскую компанию «Meta» обвинили в обмане о доступе к сообщениям в «WhatsApp»
Компанию «Meta» (признана экстремистской и запрещена в России) обвинили в мошенничестве из-за наличия у фирмы доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере «WhatsApp». Об этом сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на судебный документ.
Отмечается, что международная группа истцов подала в суд на запрещенную в РФ компанию из-за ее ложных утверждений о приватности и безопасности мессенджера. Известно, что среди истцов есть граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. При этом сам иск был подан в окружной суд США в Сан-Франциско.
По данным источника, речь идет о технологии сквозного шифрования, за счет которой, как утверждают в фирме, осуществляется доступ к переписке только для ее участников. Однако, согласно информации от разоблачителей, «Meta» хранит содержание переписок, и ее сотрудники могут получать к ним доступ.
В организации назвали обвинения «пустой фантазией», пообещав при этом принять ответные шаги против истцов.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в России нет оснований для снятия ограничений в «WhatsApp» (принадлежит компании «Meta», признанной экстремистской и запрещенной в РФ), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
