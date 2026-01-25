Экстремистскую компанию «Meta» обвинили в обмане о доступе к сообщениям в «WhatsApp»

Белгород подвергся самому массированному обстрелу с начала СВО

РФ и США пока не достигли подвижек в диалоге по поводу возвращения дипсобственности и возобновления авиасообщения

Средняя цена на автомобиль в РФ в этом году вырастет до 3 млн 850 тысяч рублей

На Камчатку доставлена дополнительная спецтехника для ликвидации последствий сильного циклона

Температура воздуха в Подмосковье минувшей ночью достигла отметки в -30 градусов