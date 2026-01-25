АТОР: Рейс Санкт-Петербург— Варадеро отложили до 26 января

В организации уточнили, что это было сделано в связи с необходимостью проведения техобслуживания. В ассоциации подчеркнули, что теперь вылет назначен на 16:30 в понедельник.

24 января Российский союз туриндустрии сообщил, что рейс авиакомпании «Conviasa» с Кубы в Россию, который был запланирован на 23 января, не вылетел. В связи с этим ожидающим туристам продлили проживание в отелях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».