АТОР: Рейс Санкт-Петербург— Варадеро отложили до 26 января
Рейс авиакомпании «Conviasa» V0 3788, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Варадеро на Кубе вечером 24 января, перенесли на 26 января. Об этом говорится в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В организации уточнили, что это было сделано в связи с необходимостью проведения техобслуживания. В ассоциации подчеркнули, что теперь вылет назначен на 16:30 в понедельник.
24 января Российский союз туриндустрии сообщил, что рейс авиакомпании «Conviasa» с Кубы в Россию, который был запланирован на 23 января, не вылетел. В связи с этим ожидающим туристам продлили проживание в отелях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
