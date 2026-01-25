Дочь режиссера Олейникова рассказала о последних минутах его жизни
Дочь скончавшегося 24 января режиссера Александра Олейникова Дарья рассказала о последних минутах жизни отца.
СМИ писали, что в день смерти он отдыхал в баре «Менделеев» в центре Москвы, там ему и стало плохо. На своей странице в одной из соцсетей дочь Олейникова сообщила, что режиссер вышел на улицу, закурил, а потом умер.
Telegram-канал «Mash» передавал, что врачи пытались реанимировать его на месте, взяли у него анализы, но у Олейникова начались судороги. В больницу его отправили без сознания. Спасти режиссера врачам не удалось. Ему было 60 лет.
Ранее в окружении Александра Олейникова сообщили, что причиной смерти режиссера стал оторвавшийся тромб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В США в магазинах начали заканчиваться продукты на фоне «зимнего шторма»
- Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» варенье и винный набор
- СК: В Мурманской области 2 из 5 поврежденных опор ЛЭП работали с 1966 года
- Дочь режиссера Олейникова рассказала о последних минутах его жизни
- Умар Нурмагомедов победил Фигейреду на турнире UFC 324
- АТОР: Рейс Санкт-Петербург— Варадеро отложили до 26 января
- Минобороны: Ночью ПВО сбили 52 БПЛА ВСУ
- В Индии произошла вспышка смертельного вируса Нипах
- Российские банки введут единый QR-код для переводов
- СМИ: ЕС вероятно изменит курс в отношении Украины из-за скандала с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru