Дочь режиссера Олейникова рассказала о последних минутах его жизни

СМИ писали, что в день смерти он отдыхал в баре «Менделеев» в центре Москвы, там ему и стало плохо. На своей странице в одной из соцсетей дочь Олейникова сообщила, что режиссер вышел на улицу, закурил, а потом умер.

Telegram-канал «Mash» передавал, что врачи пытались реанимировать его на месте, взяли у него анализы, но у Олейникова начались судороги. В больницу его отправили без сознания. Спасти режиссера врачам не удалось. Ему было 60 лет.

Ранее в окружении Александра Олейникова сообщили, что причиной смерти режиссера стал оторвавшийся тромб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».