Крымские власти отказались от воды с Украины
Крым не нуждается в воде из Днепра, если Украина не гарантирует безопасность ее поставок, а также не откажется от претензий на российскую территорию, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, информирует РИА Новости.
Константинов напомнил, что мнение украинских властей о принадлежности Крыма к их территории не соответствует действительности. Он также указал, что в Киеве у власти есть люди, которые являются приверженцами нацизма как главной идеологию. Поэтому, прикасаться к воде, поставляемой Украиной, крымчане не будут.
«Мы совершенно им не доверяем. Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли, мы совершено не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то», — цитирует Константинова Газета.ru.
Напомним, премьер-министр Дениса Шмыгаль заявил о намерении возобновить водоснабжение Крыма в случае необходимости предотвращения гуманитарной угрозы. После этих слов украинского главу правительства освистали в Верховной раде.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что Россия не будет просить Украину вернуть воду в Крым. Сенатор также напомнил, что у Киева есть элементарная экономическая выгода от открытия от открытия Северо-Крымского канала. Украина может продавать воду России и пополнять свой бюджет.
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