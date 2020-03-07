Крымские власти отказались от воды с Украины

Крым не нуждается в воде из Днепра, если Украина не гарантирует безопасность ее поставок, а также не откажется от претензий на российскую территорию, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, информирует РИА Новости.

Константинов напомнил, что мнение украинских властей о принадлежности Крыма к их территории не соответствует действительности. Он также указал, что в Киеве у власти есть люди, которые являются приверженцами нацизма как главной идеологию. Поэтому, прикасаться к воде, поставляемой Украиной, крымчане не будут.