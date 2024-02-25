Крым подаст иск к Украине на пять триллионов рублей
Власти Крыма оценили ущерб региону от энергетической блокады со стороны Украины в более чем пять триллионов рублей. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал глава Госсовета республики Владимир Константинов.
По словам политика, власти Крыма провели предварительный расчет ущерба от энергоблокады полуострова в 2015 году. Из-за действий Киева бюджет региона потерял около трех триллионов рублей, уточнил Константинов.
«Готовится еще иск от Общественной палаты - это народ Крыма, там сумма будет более двух триллионов рублей», - добавил он.
Ранее Константинов назвал передачу Крыма Украине в 1954 году преступным актом. Он отметил, что никакой целесообразности у этого решения не было, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru