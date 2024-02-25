Крым подаст иск к Украине на пять триллионов рублей

По словам политика, власти Крыма провели предварительный расчет ущерба от энергоблокады полуострова в 2015 году. Из-за действий Киева бюджет региона потерял около трех триллионов рублей, уточнил Константинов.

«Готовится еще иск от Общественной палаты - это народ Крыма, там сумма будет более двух триллионов рублей», - добавил он.

Ранее Константинов назвал передачу Крыма Украине в 1954 году преступным актом. Он отметил, что никакой целесообразности у этого решения не было, сообщает «Радиоточка НСН».

