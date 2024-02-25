Путин: Крым - неотъемлемая часть России
Крым и Севастополь сегодня являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней». Оно размещено на сайте Кремля.
«Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор - навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь - ее неотъемлемая часть», – отметил президент России.
По словам Путина, новые регионы вносят огромный вклад в укрепление безопасности России и ее единства.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут готовить новое контрнаступление. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Украина «продолжит свою историю в Чёрном море». Зеленский назвал военную кампанию «большим вызовом» для Киева из-за неравенства сил, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru