Путин: Крым - неотъемлемая часть России

«Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор - навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь - ее неотъемлемая часть», – отметил президент России.

По словам Путина, новые регионы вносят огромный вклад в укрепление безопасности России и ее единства.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут готовить новое контрнаступление. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Украина «продолжит свою историю в Чёрном море». Зеленский назвал военную кампанию «большим вызовом» для Киева из-за неравенства сил, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





