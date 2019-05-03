Крым отреагировал на заявление Зеленского об общем между Россией и Украиной

Он уточнил, что на самом деле Россию и Украину объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, победа в Великой Отечественной войне, общая культура, а также тесные родственные связи. Крымский политик заявил, что забывать об этой связи «непозволительно» никому.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что единственное, что общего есть у России и Украины — это государственная граница.

Ранее какой будет Украина при Зеленском во главе государства, НСН рассказал экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв. По его словам, у нового лидера Незалежной есть как минимум три сценария действий.

