Крым отреагировал на заявление Зеленского об общем между Россией и Украиной
В Крыму отреагировали на заявление избранного президента Владимира Зеленского об общем между Россией и Украиной, пишет Газета.ру. По словам вице-спикера парламента полуострова Ефима Фикса, новый глава государства слишком молод и неопытен, чтобы судить об общности двух народов.
Он уточнил, что на самом деле Россию и Украину объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, победа в Великой Отечественной войне, общая культура, а также тесные родственные связи. Крымский политик заявил, что забывать об этой связи «непозволительно» никому.
Накануне Владимир Зеленский сообщил, что единственное, что общего есть у России и Украины — это государственная граница.
Ранее какой будет Украина при Зеленском во главе государства, НСН рассказал экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв. По его словам, у нового лидера Незалежной есть как минимум три сценария действий.
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