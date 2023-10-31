«Кровавая рента»: США переключаются на Израиль, Украина просит боеприпасы

Так, в конце октября Джо Байден запросил у конгресса согласование пакета расходов на безопасность в размере 105 млрд долларов. В него также вошли средства на помощь Украине и Израилю на сумму свыше 75 млрд долларов. Президент предложил выделить 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.

Однако группа сенаторов-республиканцев 26 октября внесла отдельный законопроект, который предусматривает выделение для Израиля 14,3 млрд долларов в отрыве от средств для Киева. Авторы инициативы считают, что отделение помощи для Израиля сможет ускорить рассмотрение вопроса о выделении средств в палате представителей, где растет число республиканцев, выступающих против финансирования Украины.

Как отмечала газета Politico со ссылкой на источники, республиканцы в сенате спорят, стоит ли включать помощь Израилю и Украине в один пакет. Отмечалось, что разногласия могут привести к тому, что сенат отклонит или внесет кардинальные изменения в запрос на оказание помощи Украине и Израилю в рамках общего пакета.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 24 октября заявил, что вашингтонская администрация обеспокоена ситуацией вокруг своего запроса на оказание дальнейшей финансовой помощи Израилю и Украине.

Между тем Киев испытывает серьезный дефицит боеприпасов. В пресс-службе офиса украинского президента Владимира Зеленского 30 октября заявили, что американские конгрессмены осведомлены о дефиците боеприпасов натовского калибра 155 миллиметров у Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом конгрессмены заявили, что такие боеприпасы необходимы и Израилю.