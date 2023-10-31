«Кровавая рента»: США переключаются на Израиль, Украина просит боеприпасы
Все больше республиканцев в палате представителей выступает против финансирования Украины. Они внесли законопроект о поддержке Израиля без средств для Киева. ВСУ же жалуются на серьезный дефицит боеприпасов.
Члены Республиканской партии в палате представителей Конгресса США обнародовали законопроект, который предусматривает выделение экстренной дополнительной помощи Израилю на 14,3 млрд долларов. Об этом сообщило издание The Hill.
Средства предлагается выделить в отрыве от других запросов американского президента Джо Байдена на поддержку Тайваня и Украины. Документ предусматривает, в частности, выделение 4 млрд долларов на израильские системы ПРО и ПВО «Железный купол» и «Праща Давида», а также еще 1,2 млрд долларов на разработку системы ПРО «Железный луч».
Так, в конце октября Джо Байден запросил у конгресса согласование пакета расходов на безопасность в размере 105 млрд долларов. В него также вошли средства на помощь Украине и Израилю на сумму свыше 75 млрд долларов. Президент предложил выделить 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.
Однако группа сенаторов-республиканцев 26 октября внесла отдельный законопроект, который предусматривает выделение для Израиля 14,3 млрд долларов в отрыве от средств для Киева. Авторы инициативы считают, что отделение помощи для Израиля сможет ускорить рассмотрение вопроса о выделении средств в палате представителей, где растет число республиканцев, выступающих против финансирования Украины.
Как отмечала газета Politico со ссылкой на источники, республиканцы в сенате спорят, стоит ли включать помощь Израилю и Украине в один пакет. Отмечалось, что разногласия могут привести к тому, что сенат отклонит или внесет кардинальные изменения в запрос на оказание помощи Украине и Израилю в рамках общего пакета.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 24 октября заявил, что вашингтонская администрация обеспокоена ситуацией вокруг своего запроса на оказание дальнейшей финансовой помощи Израилю и Украине.
Между тем Киев испытывает серьезный дефицит боеприпасов. В пресс-службе офиса украинского президента Владимира Зеленского 30 октября заявили, что американские конгрессмены осведомлены о дефиците боеприпасов натовского калибра 155 миллиметров у Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом конгрессмены заявили, что такие боеприпасы необходимы и Израилю.
Так, 30 октября Зеленский принял двухпартийную делегацию находящихся в Киеве с визитом Палаты представителей Конгресса США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. Делегация в ходе визита обговорила с Зеленским и его подчиненными первоочередные оборонные нужды ВСУ.
«Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины», – говорится в заявлении.
Представитель Демократической партии от штата Иллинойс Майкл Куигли подтвердил, что время от времени случаются «очень неприятные ситуации» в контексте принятия решения о выделении поддержки Киеву. По его словам, имеются «определенные предостережения» для Украины в контексте «разделения мнений в направлении поддержки». Куигли добавил, что Киеву пора становиться и «более самодостаточным» в вопросе производства вооружения и боеприпасов.
При этом Владимир Зеленский заявлял, что Украина нарастила объемы производства оружия и боеприпасов, но этого пока недостаточно для фронта.
Россия неоднократно направляла ноту США по поводу поставок вооружений Украине. Президент РФ Владимир Путин 30 октября заявил, что правящие элиты США и государства, находящиеся под их политическим влиянием, являются виновниками конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.
«Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту», — сказал президент.
Ранее, в начале октября, представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что у Вашингтона нет средств на долгосрочную поддержку Украины. В то же время она заверила, что все текущие потребности Киева США смогут удовлетворить, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru