СМИ: США передадут Украине изъятые у Ирана вооружения и боеприпасы

Власти США намерены передать Украине изъятые у Ирана вооружения и боеприпасы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

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Речь идёт о партии иранского вооружения, которая была перехвачена в Оманском заливе в январе 2023 года на пути в Йемен.

«Украине передадут тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных», - уточняет СNN.

Ранее командующий Центральным командованием ВМС США вице-адмирал Брэд Купер заявил, что американскими военными моряками в Оманском заливе было перехвачено рыболовецкое судно, которое контрабандой перевозило 2116 автоматов АК-47 по маршруту из Ирана в Йемен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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