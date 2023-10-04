СМИ: США передадут Украине изъятые у Ирана вооружения и боеприпасы

Речь идёт о партии иранского вооружения, которая была перехвачена в Оманском заливе в январе 2023 года на пути в Йемен.

«Украине передадут тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных», - уточняет СNN.

Ранее командующий Центральным командованием ВМС США вице-адмирал Брэд Купер заявил, что американскими военными моряками в Оманском заливе было перехвачено рыболовецкое судно, которое контрабандой перевозило 2116 автоматов АК-47 по маршруту из Ирана в Йемен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

