Экс-советник ЦРУ Рикардс: США хотят перемирия для перевооружения ВСУ
Соединенные Штаты намерены добиться перемирия на Украине, чтобы перевооружить понесшие потери подразделения ВСУ. Такое мнение в эфире YouTube-канала London Real высказал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джим Рикардс.
Эксперт считает, что Вашингтон намерен закрепить линию соприкосновения на Украине. Это даст США возможность передать Киеву новые вооружения, объяснил Рикардс.
Аналитик уверен, что Россия не пойдет на перемирие. Москва уверенно побеждает в конфликте, констатировал экс-советник ЦРУ.
Минобороны России во вторник сообщило, что за минувшие сутки украинская армия потеряла на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 220 солдат, два танка и шесть БМП, передает «Радиоточка НСН».
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