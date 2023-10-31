Путин: США используют в своих целях одураченных украинцев

Российский лидер Владимир Путин сравнил США с пауком, который хочет затянуть в свою паутину весь мир, сообщает телеканал «360».

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По словам главы государства, при этом Вашингтон использует в своих целях одураченных украинцев. Кроме того, правящим американским элитам выгодны конфликты на Украине, Ближнем Востоке и других регионах.

Как отметил президент, США хотят добиться стратегического поражения России на поле боя, используя одураченных ими на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины.

Также Путин считает, что США заинтересованы в постоянном хаосе на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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