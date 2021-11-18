«Так не раскаиваются»: Признание Рашкина в убийстве лося сочли «полной глупостью»

«На мой взгляд, это яркий пример того, как не надо делать публичное заявление. Потому что человек, который вначале говорит о том, что он якобы что-то делает в общественно-политическом плане, а потом говорит, что все напились, и он пошел куда-то, выстрелил в силуэт, и это оказался лось – просто за гранью понимания. Поэтому мне кажется, что его, конечно, нужно лишать депутатской неприкосновенности, нужно до конца расследовать эту историю, устанавливать всех, кто участвовал вместе с ним в незаконной охоте, и делать это просто публичным примером, чтобы это не повторялось в нашей жизни», - заявил политолог.

При этом он подчеркнул, что лишение Рашкина неприкосновенности не повлияет на его дальнейшую политическую деятельность.

«Его 100% лишат депутатского мандата. Но он сможет заниматься политическими проектами, и не имея статуса депутата. Тут самое главное сейчас – до конца разобраться с тем, что случилось в Саратовской области», - заметил Баширов.

По его мнению, когда Рашкин говорит про политическую борьбу, то пытается прикрыть свои действия.