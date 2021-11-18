«Так не раскаиваются»: Признание Рашкина в убийстве лося сочли «полной глупостью»
Политолог Марат Баширов считает, что объяснения коммунистом своих действий - это слова за гранью понимания, особенно когда дело касается преступления.
Публичное покаяние Валерия Рашкина звучит настолько глупо, что депутата надо показательно наказать в качестве примера для всех остальных. Об этом Telegram-каналому «Радиоточка НСН» заявил политолог Марат Баширов.
29 октября депутат Госдумы Валерий Рашкин был задержан по подозрению в незаконной охоте на лося в лесу в Саратовской области. 18 ноября чиновник признался в содеянном, но заявил, что стал «жертвой обстоятельств» возможной «провокации» со стороны друзей. Об этом он рассказал в видеообращение на своем YouTube-канале.
«На мой взгляд, это яркий пример того, как не надо делать публичное заявление. Потому что человек, который вначале говорит о том, что он якобы что-то делает в общественно-политическом плане, а потом говорит, что все напились, и он пошел куда-то, выстрелил в силуэт, и это оказался лось – просто за гранью понимания. Поэтому мне кажется, что его, конечно, нужно лишать депутатской неприкосновенности, нужно до конца расследовать эту историю, устанавливать всех, кто участвовал вместе с ним в незаконной охоте, и делать это просто публичным примером, чтобы это не повторялось в нашей жизни», - заявил политолог.
При этом он подчеркнул, что лишение Рашкина неприкосновенности не повлияет на его дальнейшую политическую деятельность.
«Его 100% лишат депутатского мандата. Но он сможет заниматься политическими проектами, и не имея статуса депутата. Тут самое главное сейчас – до конца разобраться с тем, что случилось в Саратовской области», - заметил Баширов.
По его мнению, когда Рашкин говорит про политическую борьбу, то пытается прикрыть свои действия.
«Он же объясняет: я так долго боролся, устал, поэтому решил отдохнуть и убил лося. Ну, полная глупость, конечно. Так нельзя объяснять свои действия, особенно те, которые носят признаки преступного деяния», - заключил политолог.
Ранее юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «убийство лося – это не препятствие для осуществления депутатской деятельности».
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