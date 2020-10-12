Кремль заявил о цейтноте в вопросе подписания ядерного соглашения с США
Тема заключения соглашения по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) с США является приоритетной для России, передает РБК слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Президент США Дональд Трамп надеется заключить с президентом России Владимиром Путиным сделку по ядерному вооружению непосредственно перед президентскими выборами, которые пройдут 3 ноября, передает портал Axios.
«Мы находимся в цейтноте [в вопросе подписания соглашения]», — заявил Песков.
Напомним, 5 февраля истекает срок действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который заключили президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в феврале 2011 года.
США пока не определились, намерены ли они продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Москвой должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России. Пентагон уверен, что Москва обладает двумя тысячами единиц нестратегического ядерного оружия.
Комментируя эту информацию портала Axios, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН заявил, что в столь серьезных вопросах как стратегическая стабильность и ограничение ядерных вооружений не должно быть искусственных подлаживаний под какие-то даты.
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