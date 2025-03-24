Кремль: США могут отслеживать данные об ударах Киева по российским объектам
США могут отслеживать данные о продолжающихся ударах украинских военных по энергообъектам в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос о том, будет ли РФ придерживаться обещания не наносить удары по объектам энергоинфраструктуры противника на фоне несоблюдения Киевом «энергетического перемирия». По словам Пескова, Москва самым внимательным образом отслеживает ситуацию.
«Ее также имеют возможность отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на симметричный ответ, если Киев продолжит атаковать энергетическую инфраструктуру.
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