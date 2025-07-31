Лукашенко заявил, что Россия является гарантом безопасности для Белоруссии

По его словам, речь идёт как о военно-политическом сотрудничестве Минска и Москвы, так и о событиях 2020 года, когда Россия «подставила плечо» Белоруссии.

Лукашенко также подчеркнул, что заявления о якобы утрате республикой суверенитета беспочвенны.

«Ничего подобного нет... Мы - суверенное, независимое государство», - заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова дать решительный и быстрый ответ на любые попытки агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

