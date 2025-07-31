Лукашенко заявил, что Россия является гарантом безопасности для Белоруссии
Россия является для Белоруссии гарантом безопасности. Об этом на встрече с белорусскими дипломатами заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, речь идёт как о военно-политическом сотрудничестве Минска и Москвы, так и о событиях 2020 года, когда Россия «подставила плечо» Белоруссии.
Лукашенко также подчеркнул, что заявления о якобы утрате республикой суверенитета беспочвенны.
«Ничего подобного нет... Мы - суверенное, независимое государство», - заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова дать решительный и быстрый ответ на любые попытки агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru