Судебные приставы изъяли у коррупционеров 645,9 млн объектов имущества

Уточняется, что это, в том числе, более 644 млн акций, а также доли в уставных капиталах более чем 40 компаний, принадлежащих должникам.

Кроме того, под контроль РФ были возвращены 100% долей нефтесервисного холдинга ООО «Производственная Компания «Борец», ранее принадлежавших иностранным компаниям.

Ранее Ленинский районный суд Владивостока принял решение об изъятии у экс-мэра города Владимира Николаева и членов его семьи 821 объекта недвижимости и 590 млн рублей, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщает RT.

