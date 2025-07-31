Судебные приставы изъяли у коррупционеров 645,9 млн объектов имущества

Коррупционеры в России за шесть месяцев 2025 года лишились 645,9 млн объектов имущества. Об этом со ссылкой на главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП РФ сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что это, в том числе, более 644 млн акций, а также доли в уставных капиталах более чем 40 компаний, принадлежащих должникам.

Кроме того, под контроль РФ были возвращены 100% долей нефтесервисного холдинга ООО «Производственная Компания «Борец», ранее принадлежавших иностранным компаниям.

Ранее Ленинский районный суд Владивостока принял решение об изъятии у экс-мэра города Владимира Николаева и членов его семьи 821 объекта недвижимости и 590 млн рублей, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщает RT.

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