Судебные приставы изъяли у коррупционеров 645,9 млн объектов имущества
Коррупционеры в России за шесть месяцев 2025 года лишились 645,9 млн объектов имущества. Об этом со ссылкой на главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП РФ сообщает РИА Новости.
Уточняется, что это, в том числе, более 644 млн акций, а также доли в уставных капиталах более чем 40 компаний, принадлежащих должникам.
Кроме того, под контроль РФ были возвращены 100% долей нефтесервисного холдинга ООО «Производственная Компания «Борец», ранее принадлежавших иностранным компаниям.
Ранее Ленинский районный суд Владивостока принял решение об изъятии у экс-мэра города Владимира Николаева и членов его семьи 821 объекта недвижимости и 590 млн рублей, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru