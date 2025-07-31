«Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы в Тегеран в августе
31 июля 202513:31
«Аэрофлот» с 6 августа возобновит полёты из Москвы в Тегеран (Иран). Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Уточняется, что на первом этапе рейсы будут выполняться раз в неделю по средам. С 12 сентября добавится ещё один - по пятницам.
«Полёты будут выполняться на лайнерах Airbus A321», - отметили в авиакомпании.
Ранее в «Аэрофлоте» заявили о полной стабилизации расписания полётов после произошедшего 28 июля сбоя в информационных системах, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко заявил, что Россия является гарантом безопасности для Белоруссии
- «Не от плохого цемента»: В «Опоре России» раскрыли причину разрушения домов
- Бородай назвал условие и сроки полного освобождения Донбасса
- Верховная рада восстановила независимость антикоррупционных органов
- «Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы в Тегеран в августе
- Депутаты Верховной рады подрались на заседании по законопроекту о НАБУ и САП
- Крем, медузы и солнце: Мясников объяснил «аллергию на море» в Турции и Египте
- ВС России взяли в плен 50 солдат ВСУ за время освобождения Часова Яра
- Депутат Госдумы: Минирование Финского залива станет поводом для войны с НАТО
- Мороженое подорожало на 20% за год в России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru