«Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы в Тегеран в августе

Уточняется, что на первом этапе рейсы будут выполняться раз в неделю по средам. С 12 сентября добавится ещё один - по пятницам.

«Полёты будут выполняться на лайнерах Airbus A321», - отметили в авиакомпании.

Ранее в «Аэрофлоте» заявили о полной стабилизации расписания полётов после произошедшего 28 июля сбоя в информационных системах, сообщает RT.

