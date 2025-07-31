Верховная рада восстановила независимость антикоррупционных органов
Верховная рада приняла законопроект, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Документ был принят в ускоренном порядке в окончательном чтении. За восстановление независимости НАБУ и САП проголосовали 330 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
«Принятый закон подписал», - заявил в эфире телеканала «Рада» спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что её партия «Батькивщина» не поддержит законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru