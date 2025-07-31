Верховная рада восстановила независимость антикоррупционных органов

Документ был принят в ускоренном порядке в окончательном чтении. За восстановление независимости НАБУ и САП проголосовали 330 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Принятый закон подписал», - заявил в эфире телеканала «Рада» спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что её партия «Батькивщина» не поддержит законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

