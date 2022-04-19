Шольц: возможности Германии поставлять Украине оружие почти исчерпаны

По словам Шольца, с списке вооружений, которое запросила Украина, находиться противотанковое оружие и оружие воздушной обороны. Он также отметил, что Украине следует поставлять оружие, которым украинские военные умеют пользоваться.



Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

