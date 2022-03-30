Путин обсудил с Шольцем оплату газа

Российский лидер отметил, что переход на оплату поставок голубого топлива рублями не должен привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров.

Путин и Шольц условились о дополнительных переговорах экспертов России и Германии по вопросу оплаты газа.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли, и продавать за российскую валюту не только газ, но и нефть, зерно и лес.