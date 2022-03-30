Путин обсудил с Шольцем оплату газа

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что решение изменить порядок расчётов за газ было принято из-за заморозки валютных резервов Банка России, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин: Оплата газа будет переведена в рубли

Российский лидер отметил, что переход на оплату поставок голубого топлива рублями не должен привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров.

Путин и Шольц условились о дополнительных переговорах экспертов России и Германии по вопросу оплаты газа.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли, и продавать за российскую валюту не только газ, но и нефть, зерно и лес.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазГазРоссияГерманияВладимир Путин
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