Кремль прокомментировал намерение урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года

Так он прокомментировал попавший в распоряжение разведки Европы документ, который якобы был составлен для российских властей неназванным аналитическим центром в Москве, связанным с ФСБ.

Газета со ссылкой на документ пишет, что Россия хочет ослабить позиции США на переговорах, обострив отношения Вашингтона с другими странами. Washington Post отмечает, что РФ намерена урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года.

По словам Пескова, он не знал «о подобных рекомендациях», и считает их «крайне противоречивыми».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на данный момент не достигнута договоренность о контактах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

