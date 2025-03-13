Кремль прокомментировал намерение урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года

Москва работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщил изданию Washington Post официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Так он прокомментировал попавший в распоряжение разведки Европы документ, который якобы был составлен для российских властей неназванным аналитическим центром в Москве, связанным с ФСБ.

Газета со ссылкой на документ пишет, что Россия хочет ослабить позиции США на переговорах, обострив отношения Вашингтона с другими странами. Washington Post отмечает, что РФ намерена урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года.

По словам Пескова, он не знал «о подобных рекомендациях», и считает их «крайне противоречивыми».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на данный момент не достигнута договоренность о контактах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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