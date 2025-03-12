Трамп заявил, что договоренности о переговорах с Путиным пока нет

Американский лидер уточнил, что делегация США уже направляется в Россию. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Москвы реакции на предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

Накануне в рамках переговоров между представителями США и Украины была достигнута предварительная договоренность о введении режима прекращения огня сроком на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Согласно совместному заявлению Киева и Вашингтона, Украина выразила готовность принять американскую инициативу. Также в документе говорится, что США отменяют приостановку обмена разведывательной информацией и возобновляют поставки военной помощи Киеву, передает «Радиоточка НСН».

