Трамп заявил, что договоренности о переговорах с Путиным пока нет
Президент США Дональд Трамп сообщил, что на данный момент не достигнута договоренность о контактах с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, обсуждение этого вопроса еще не началось. Заявление прозвучало в беседе с журналистами в Белом доме.
Американский лидер уточнил, что делегация США уже направляется в Россию. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Москвы реакции на предложение о немедленном прекращении огня на Украине.
Накануне в рамках переговоров между представителями США и Украины была достигнута предварительная договоренность о введении режима прекращения огня сроком на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Согласно совместному заявлению Киева и Вашингтона, Украина выразила готовность принять американскую инициативу. Также в документе говорится, что США отменяют приостановку обмена разведывательной информацией и возобновляют поставки военной помощи Киеву, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что договоренности о переговорах с Путиным пока нет
- Финляндия отказалась отправлять военных на Украину
- При поставке заграждений в Курской области похитили 156 миллионов рублей
- Трамп заявил, что представители США «прямо сейчас» направляются в Россию
- В Раде предложили полностью запретить русский язык в школах
- Россиян могут обязать проходить техосмотр у дилера при продаже машины
- Режиссеры из 29 стран приняли участие в кинофестивале «Дух огня» в Югре
- Европарламент назвал Россию главной угрозой для ЕС
- СМИ: Ушедшему из «Ростова» Карпину повысили зарплату в сборной России
- Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию по Украине в ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru