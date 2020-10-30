Откуда взять врачей? В Кремле признали дефицит медиков
Пресс-секретарь президента РФ официально признал проблему кадрового голода в российском здравоохранении.
По всей России ощущается нехватка врачей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты обратили его внимание на то, что «богатые» регионы переманивают специалистов из более бедных территорий для лечения больных с COVID-19. По словам Пескова, «сейчас везде ощущается нехватка врачей. Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм».
Зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе, подчеркнул представитель Кремля. «Регионы получали отдельные деньги в связи с ковидом и, соответственно, они имеют возможность их использовать», - напомнил Песков.
Кадровая проблема в российской медицине возникла не сегодня и не из-за коронавируса. Как уже писала НСН, еще в октябре минувшего года, когда коронавирусом и «не пахло», Минздрав, который тогда возглавляла Вероника Скворцова, дефицит врачей в целом по стране оценивал в 25 тысяч, медсестёр — около 130 тысяч. Кадровую проблему Минздрав тогда предлагал решать за счет мигрантов. Предполагалось, что врачам из-за рубежа (в первую очередь речь идет о республиках бывшего Советского Союза) станут выдавать российский паспорт по упрощённой процедуре.
Причины кадрового голода называл в эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. Среди них реформа здравоохранения, а именно неудачная оптимизация поликлиник и больниц. В результате «бездумной», как он выразился, оптимизации здравоохранения, дефицит врачебных кадров только рос, особенно в провинции, вдалеке от столичных городов. Он тогда обвинил Минздрав в обмане и людей, и врачей, и руководства страны.
Не последнюю роль в дефиците врачебных кадров сыграла и финансовая сторона вопроса. Как раз незадолго до пандемии коронавируса по целому ряду российских регионов прокатилась волна показательных массовых увольнений врачей из-за низких зарплат и тяжелых условий труда. По словам собеседника агентства, данные о высоких зарплатах врачей были откровенной «липой».
«Не должно быть никаких средних цифр, когда рядового врача складывают с главным врачом и кучей его заместителей и показывают, что у всех в среднем хорошая зарплата. Хотя при этом врач продолжает нищенствовать, а чиновники богатеть», - отметил он.
Тогдашнее руководство Минздрава было неспособно решить проблему дефицита кадров, заявлял Гальперин.
Руководство сменилось. Дефицит остался.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 283 / сут.
Умерли
27 656+355 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 519 / сут.
- Мишустин уволил первого замглавы Минтранса
- Эрдоган: 12 человек погибли, 438 ранены после землетрясения в Измире
- Четверо детей погибли при пожаре в Кировской области
- Второе за день землетрясение произошло в Турции
- «Я верю в Путина»: Марадона рассказал о ситуации с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru