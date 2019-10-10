Скальпель – не смартфон, дорогу не покажет. Не всех заменишь на мигрантов

Более ста преподавателей Сибирского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) поддержали обращение работников, направленное ректору академии из-за низких зарплат в учреждении. Об этом сообщили ТАСС в профкоме работников института. Там отметили, что директор стал опровергать информацию, изложенную в их обращении. И профессорско-преподавательский состав поддержал работников, которые написали ректору РАНХиГС Владимиру Мау. Подписи поставили 107 из 144 штатных преподавателей, отмечает агентство.

О своем недовольстве сложившейся ситуацией в учреждении работники Сибирского филиала РАНХиГС рассказали в открытом обращении. В первую очередь, это крайне низкая стоимость преподавательского часа и, как следствие, высокая нагрузка, необходимая, чтобы обеспечить преподавателю приемлемый доход. Недовольство вызвало и то обстоятельство, что директор института вынес конфликт в публичную плоскость, исказив при этом информацию о зарплатах, - утверждают авторы обращения. В пресс-службе института, в свою очередь, отметили, что до окончания работы двусторонней переговорной комиссии появление такого рода материалов там расценивают как попытки давления на принятие решений.

Сначала врачи с коллективными увольнениями и видеообращениями, теперь ученые. Врачам, кстати, уже нашли замену, так что могут быть свободны: в Минздраве кадровую проблему предлагают решать за счет мигрантов. Врачам из-за рубежа (в первую очередь, понятно, речь идет о республиках бывшего Советского Союза), возможно, станут выдавать российский паспорт по упрощённой процедуре. Дефицит врачей в целом по стране Минздрав оценивает в 25 тысяч, медсестёр — около 130 тысяч.

Рынок рабочих профессий в России уже поделен мигрантами: укладкой асфальта занимаются выходцы из одной республики бывшего СССР, дворы метут приезжие из другой, полы в торговых центрах моют выходцы из третьей. За что им всем, кстати, большая благодарность, поскольку без них страна бы погрязла в разрухе: никто из «коренного» населения этими работами за такие копеечные зарплаты заниматься не готов.

Другой вопрос, насколько реалистично намерение заменить мигрантами специалистов высшей квалификации, к каковым, безусловно, относятся врачи, ученые, преподаватели – те самые бюджетники, проблему доходов которых государство никак не может решить. К чему может привести повальная замена на приезжих целой профессии, хорошо видно на примере такси: каждого второго хочется подтолкнуть, чтобы «отлип», наконец, от навигатора в смартфоне. А скальпель – не смартфон, дорогу не покажет.

