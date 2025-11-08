Кремль позднее объявит дату прямой линии Путина
8 ноября 202505:45
Кремль позднее объявит дату большой пресс-конференции президента Владимира Путина и прямой линии главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
«Официально дату сообщим своевременно», - указал представитель Кремля.
Ранее Песков рассказал, что вопросы для прямой линии с президентом начнут собирать за две недели. В этом процессе задействуют в том числе искусственный интеллект.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кремль позднее объявит дату прямой линии Путина
- В Саратове человек пострадал из-за атаки БПЛА
- У берегов Японии взяли на буксир судно с россиянами
- Представители США не поедут в ЮАР на саммит G20
- При крушении грузового самолета в США погибли 14 человек
- Трамп заявил о якобы нежелании России прекращать конфликт на Украине
- В базу «Миротворца» внесли 25 российских детей двух и трех лет
- Атаку БПЛА на энергоинфраструктуру отразили в Волгоградской области
- В НАТО допустили переброску 800 тысяч солдат через ФРГ к границе России
- Захарова иронично ответила на слова Каллас, назвавшей поездки в ЕС привилегией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru