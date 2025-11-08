Кремль позднее объявит дату прямой линии Путина

Кремль позднее объявит дату большой пресс-конференции президента Владимира Путина и прямой линии главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Прямая линия Путина с большой пресс-конференцией пройдет в декабре

«Официально дату сообщим своевременно», - указал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что вопросы для прямой линии с президентом начнут собирать за две недели. В этом процессе задействуют в том числе искусственный интеллект.

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
