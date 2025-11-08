Полпред Трутнев рассказал, как отстреливался от ВСУ из дома в Угледаре
Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, как отстреливался от ВСУ в еще не освобожденном Угледаре в Донецкой Народной Республике. Об этом он заявил в интервью военкору Семену Пегову.
Корреспондент спросил, почему в Угледаре одно из зданий называют «домом Трутнева». Полпред поделился, что работал из этого строения со снайперской винтовкой.
«От дома этого, правда, уже почти ничего не осталось - обстреливали нас там не раз и не два. Стреляла «бээмпэшка» от души - вот сколько у него боекомплекта было, настолько и стрелял», - рассказал Трутнев.
По словам полпреда, было очень интересно вернуться в уже освобожденный город.
Минобороны РФ объявило об освобождении Угледара в октябре прошлого года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
