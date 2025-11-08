Представители США не поедут в ЮАР на саммит G20

Политик назвал позором проведение мероприятия в Южно-Африканской Республике на фоне ситуации с защитой прав белого населения.

«Ни один представитель правительства США не поедет туда, пока продолжаются эти нарушения прав человека», - написа Трамп.

Он отметил, что с нетерпением ждет проведения саммита G20 в американском Майами в 2026 году.

Встреча «большой двадцатки» намечена на 22-23 ноября, она состоится в Йоханнесбурге, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

