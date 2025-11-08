Представители США не поедут в ЮАР на саммит G20
Представители США не поедут на предстоящий саммит Группы двадцати. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Политик назвал позором проведение мероприятия в Южно-Африканской Республике на фоне ситуации с защитой прав белого населения.
«Ни один представитель правительства США не поедет туда, пока продолжаются эти нарушения прав человека», - написа Трамп.
Он отметил, что с нетерпением ждет проведения саммита G20 в американском Майами в 2026 году.
Встреча «большой двадцатки» намечена на 22-23 ноября, она состоится в Йоханнесбурге, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У берегов Японии взяли на буксир судно с россиянами
- Представители США не поедут в ЮАР на саммит G20
- При крушении грузового самолета в США погибли 14 человек
- Трамп заявил о якобы нежелании России прекращать конфликт на Украине
- В базу «Миротворца» внесли 25 российских детей двух и трех лет
- Атаку БПЛА на энергоинфраструктуру отразили в Волгоградской области
- В НАТО допустили переброску 800 тысяч солдат через ФРГ к границе России
- Захарова иронично ответила на слова Каллас, назвавшей поездки в ЕС привилегией
- В Курске частные дома повреждены после атаки беспилотников
- Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Будапеште
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru