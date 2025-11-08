ПВО сбила над Россией 79 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 79 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Военные сбили 36 дронов в Ростовской области, десять - в Брянской, девять - в Курской, восемь - в Волгоградской, по пять - в Белгородской и Крыму. Кроме того, три беспилотника уничтожили над Саратовской областью, по одному - над Воронежской, Смоленской, Орловской областями.
Ранее в Саратове из-за атаки БПЛА зафиксировали повреждения в жилом секторе, пострадал человек.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru