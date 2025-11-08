При крушении грузового самолета в США погибли 14 человек

Четырнадцать человек погибли при крушении грузового самолета MD-11 в штате Кентукки в США. Об этом написал мэр города Луисвилл Крейг Гринберг в соцсети Х.

Авиакатастрофа произошла 5 ноября. Как отмечали в американском Федеральном управлении гражданской авиации, грузовой самолет разбился после вылета из Луисвилла. По данным компании-владельца воздушного судна UPS, на борту находились три члена экипажа.

«Общее число известных жертв достигло 14», – сообщил Гринберг.

Накануне в Дагестане потерпел крушение вертолет Ка-226 «Кизлярского электромеханического завода», следовавший из Кизляра в Избербаш, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате погибли пять человек.

