У берегов Японии взяли на буксир судно с россиянами

Ранее стало известно, что корабль под флагом Того с 15 россиянами подал сигнал о поломке двигателя близ рыбацкого порта Хими. Судно направлялось из Владивостока в порт Фусики-Тояма. Из-за неисправности корабль потерял ход и дрейфовал в японском заливе Тояма.

«Вчера вечером NEKSU был взят на буксир патрульным кораблем управления безопасности... Сегодня в полдень (06.00 мск) возле порта Тояма корабль будет передан гражданскому буксировщику для постановки судна на ремонт», - рассказал вице-консул.

По данным японской стороны, экипаж здоров и в безопасности. Генконсульство РФ следит за ситуацией.

