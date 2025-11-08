У берегов Японии взяли на буксир судно с россиянами
Дрейфовавшее у берегов Японии грузовое судно NEKSU с россиянами на борту взяли на буксир. Об этом заявил вице-консул генерального консульства РФ в Ниигате Алексей Криворучко в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что корабль под флагом Того с 15 россиянами подал сигнал о поломке двигателя близ рыбацкого порта Хими. Судно направлялось из Владивостока в порт Фусики-Тояма. Из-за неисправности корабль потерял ход и дрейфовал в японском заливе Тояма.
«Вчера вечером NEKSU был взят на буксир патрульным кораблем управления безопасности... Сегодня в полдень (06.00 мск) возле порта Тояма корабль будет передан гражданскому буксировщику для постановки судна на ремонт», - рассказал вице-консул.
По данным японской стороны, экипаж здоров и в безопасности. Генконсульство РФ следит за ситуацией.
