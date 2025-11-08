В России предстоящие новогодние каникулы станут самыми длинными за 12 лет
Новогодние каникулы в России в начале 2026 года станут самыми длинными за 12 лет, они продлятся 12 дней. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
Как отметила депутат, россияне привыкли к продолжительным каникулам с 2013 года.
«Но все же их длительность составляла, как правило 10, максимум 11 дней. Наконец, в 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно», - указала парламентарий.
Жители страны выйдут на работу только 12 января. При этом в последнюю неделю декабря 2025 года рабочими днями будут лишь понедельник и вторник, 29 и 30 декабря.
Ранее правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год, согласно которому в следующем году в стране не будет шестидневных рабочих недель.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полпред Трутнев рассказал, как отстреливался от ВСУ из дома в Угледаре
- Китай сделал серьезное представление Евросоюзу из-за Тайваня
- Средняя пенсия по старости в РФ составила почти 25,2 тысячи рублей в месяц
- В России предстоящие новогодние каникулы станут самыми длинными за 12 лет
- Кремль позднее объявит дату прямой линии Путина
- В Саратове человек пострадал из-за атаки БПЛА
- У берегов Японии взяли на буксир судно с россиянами
- Представители США не поедут в ЮАР на саммит G20
- При крушении грузового самолета в США погибли 14 человек
- Трамп заявил о якобы нежелании России прекращать конфликт на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru