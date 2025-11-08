В России предстоящие новогодние каникулы станут самыми длинными за 12 лет

Новогодние каникулы в России в начале 2026 года станут самыми длинными за 12 лет, они продлятся 12 дней. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

Как отметила депутат, россияне привыкли к продолжительным каникулам с 2013 года.

«Но все же их длительность составляла, как правило 10, максимум 11 дней. Наконец, в 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно», - указала парламентарий.

Жители страны выйдут на работу только 12 января. При этом в последнюю неделю декабря 2025 года рабочими днями будут лишь понедельник и вторник, 29 и 30 декабря.

Ранее правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год, согласно которому в следующем году в стране не будет шестидневных рабочих недель.

