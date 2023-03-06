Кремль пообещал не допустить проникновение диверсантов в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал теракт в Брянской области, произошедший 2 марта.

Он заявил, что будут приниматься меры по недопущению подобного впредь.

Теракт в Брянской области президент РФ Владимир Путин обсудил 3 марта с постоянными членами Совета безопасности, заседание прошло в закрытом режиме.

По словам Пескова, на нем обсуждались обеспечение безопасности стратегических объектов и детально - теракт в Брянской области.

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2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. Официально сообщалось о двух погибших мирных жителях и раненом десятилетнем мальчике. Ответственность взял на себя «Русский добровольческий корпус». Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковТерактБрянская Область
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