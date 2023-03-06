Кремль пообещал не допустить проникновение диверсантов в Россию

2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. Официально сообщалось о двух погибших мирных жителях и раненом десятилетнем мальчике. Ответственность взял на себя «Русский добровольческий корпус». Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества.



