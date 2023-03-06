Кремль пообещал не допустить проникновение диверсантов в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал теракт в Брянской области, произошедший 2 марта.
Он заявил, что будут приниматься меры по недопущению подобного впредь.
Теракт в Брянской области президент РФ Владимир Путин обсудил 3 марта с постоянными членами Совета безопасности, заседание прошло в закрытом режиме.
По словам Пескова, на нем обсуждались обеспечение безопасности стратегических объектов и детально - теракт в Брянской области.
2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. Официально сообщалось о двух погибших мирных жителях и раненом десятилетнем мальчике. Ответственность взял на себя «Русский добровольческий корпус». Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- В Кремле прокомментировали идею создания федерального округа из новых регионов
- Кремль пообещал не допустить проникновение диверсантов в Россию
- Украина получит французские колесные танки AMX-10RC уже на этой неделе
- БКЛ разгрузит радиальные линии метро и автодороги
- Синоптик пообещал «не совсем весеннюю погоду» в Москве 8 марта
- Польская Orlen потребует от России компенсаций за срыв поставок нефти
- Балицкий пообещал гражданство России воюющим на ее стороне сербам
- Курский губернатор заявил об обстреле Хомутовского района
- В Болгарии объяснили схему закупки оружия для Украины
- Аналитики назвали самые желанные подарки к 8 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru