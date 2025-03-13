Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Катара в направлении России

Самолет, который связывают со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, на фоне сообщений о визите политика в Россию летит из Катара к северу. Об свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Речь идет о воздушном судне Gulfstream G650ER. Данные на странице рейса о местах вылета и прилета недоступны, однако по карте сервиса видно, что летящий из Катара борт следует на север через воздушное пространство Турции.

Ранее в Белом доме заявили, что Уиткофф посетит Москву, чтобы убедить российские власти подписать соглашение о прекращении огня на Украине, пишет 360.ru.



