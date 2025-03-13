Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Катара в направлении России
Самолет, который связывают со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, на фоне сообщений о визите политика в Россию летит из Катара к северу. Об свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Речь идет о воздушном судне Gulfstream G650ER. Данные на странице рейса о местах вылета и прилета недоступны, однако по карте сервиса видно, что летящий из Катара борт следует на север через воздушное пространство Турции.
Ранее в Белом доме заявили, что Уиткофф посетит Москву, чтобы убедить российские власти подписать соглашение о прекращении огня на Украине, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Тамбовом при атаке БПЛА было частично повреждено предприятие
- Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Катара в направлении России
- СМИ: Инфляция в России начнет снижаться к осени
- Песков: Путину доложено о завершающей стадии освобождения Курской области
- В аэропортах Саратова и Волгограда ввели временные ограничения
- СМИ: В ближайшие месяцы ожидается несколько отставок губернаторов
- В Калужской области один человек пострадал при падении БПЛА
- СМИ: Счетная палата обнаружила половину кино «Мосфильма» за балансом киностудии
- МЧС запретило пытаться сбивать дроны подручными средствами
- ПВО уничтожила над территорией России 77 украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru