МЧС запретило пытаться сбивать дроны подручными средствами

МЧС запретило гражданам сбивать беспилотники подручными средствами, подходить к упавшим дронам и трогать их. Об этом говорится в рекомендациях ведомства.

Как отметили в МЧС, вблизи БПЛА не следует использовать мобильные устройства, радиоаппаратуру, устройства с GPS. При падении дрона необходимо отойти на 100 метров, спрятаться за здание либо дерево, предупредить находящихся поблизости людей и сообщить об инциденте по телефону 112.

Также МЧС рекомендовало не снимать моменты полета беспилотников, работу ПВО, военные технику и инфраструктуру. В ведомстве призвали не выкладывать материалы о дронах в социальные сети.

Между тем военный пенсионер из Московской области Александр сбил из ружья БПЛА, который летел к городу Озеры, пишет 360.ru.

