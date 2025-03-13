МЧС запретило пытаться сбивать дроны подручными средствами
МЧС запретило гражданам сбивать беспилотники подручными средствами, подходить к упавшим дронам и трогать их. Об этом говорится в рекомендациях ведомства.
Как отметили в МЧС, вблизи БПЛА не следует использовать мобильные устройства, радиоаппаратуру, устройства с GPS. При падении дрона необходимо отойти на 100 метров, спрятаться за здание либо дерево, предупредить находящихся поблизости людей и сообщить об инциденте по телефону 112.
Также МЧС рекомендовало не снимать моменты полета беспилотников, работу ПВО, военные технику и инфраструктуру. В ведомстве призвали не выкладывать материалы о дронах в социальные сети.
Между тем военный пенсионер из Московской области Александр сбил из ружья БПЛА, который летел к городу Озеры, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Калужской области один человек пострадал при падении БПЛА
- СМИ: Счетная палата обнаружила половину кино «Мосфильма» за балансом киностудии
- МЧС запретило пытаться сбивать дроны подручными средствами
- ПВО уничтожила над территорией России 77 украинских беспилотников
- Запуск миссии Crew-10 на МКС перенесли почти на сутки
- СМИ: Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS
- Кремль прокомментировал намерение урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года
- СМИ: За атакой БПЛА на Москву могут стоять Британия и Франция
- Определились все пары четвертьфинала Лиги чемпионов
- СМИ: Украина потеряла все переданные танки Strv
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru