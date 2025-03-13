Песков: Путину доложено о завершающей стадии освобождения Курской области

Президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложили о переходе операции по освобождению территории Курской области от ВСУ в завершающую стадию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Накануне Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области, пишет 360.ru.

Как отметил Песков, президент выслушал доклады командующего группировки «Север» и замкомандующего группы. Они рассказали об обстановке и доложили о «вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков».

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ФОТО: Сайт Кремля
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