СМИ: В ближайшие месяцы ожидается несколько отставок губернаторов

Несколько перестановок среди российских губернаторов могут состояться в скором времени. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, президент Владимир Путин встретился с 8 из 13 глав регионов, которые должны пойти на новый срок осенью. Почти на всех встречах губернаторы просили российского лидера поддержать их выдвижение. Как пишут «Ведомости», ситуация «зависла» с главами Чувашии Олегом Николаевым, Ленинградской области Александром Дрозденко, Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, Костромской области Сергеем Ситниковым, руководителем Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным.

По данным источников, Ситников и Дрозденко могут покинуть свои должности весной. В администрации президента обсуждают дальнейшую судьбу чиновников. При этом срок полномочий заканчивается у Бездудного и Николаева, однако они, вероятно, сохранят свои посты.

Как отмечает издание, в отставку может уйти глава Свердловской области Евгений Куйвашев: осенью его якобы могут перевести на работу на федеральный уровень. Под вопросом полномочия главы Карелии Артура Парфенчикова, срок которых истекает в 2027 году.

Ранее в отставку ушел глава Новгородской области Андрей Никитин, он стал новым заместителем министра транспорта РФ, пишет 360.ru.

