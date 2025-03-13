СМИ: В ближайшие месяцы ожидается несколько отставок губернаторов
Несколько перестановок среди российских губернаторов могут состояться в скором времени. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным издания, президент Владимир Путин встретился с 8 из 13 глав регионов, которые должны пойти на новый срок осенью. Почти на всех встречах губернаторы просили российского лидера поддержать их выдвижение. Как пишут «Ведомости», ситуация «зависла» с главами Чувашии Олегом Николаевым, Ленинградской области Александром Дрозденко, Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, Костромской области Сергеем Ситниковым, руководителем Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным.
По данным источников, Ситников и Дрозденко могут покинуть свои должности весной. В администрации президента обсуждают дальнейшую судьбу чиновников. При этом срок полномочий заканчивается у Бездудного и Николаева, однако они, вероятно, сохранят свои посты.
Как отмечает издание, в отставку может уйти глава Свердловской области Евгений Куйвашев: осенью его якобы могут перевести на работу на федеральный уровень. Под вопросом полномочия главы Карелии Артура Парфенчикова, срок которых истекает в 2027 году.
Ранее в отставку ушел глава Новгородской области Андрей Никитин, он стал новым заместителем министра транспорта РФ, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Тамбовом при атаке БПЛА было частично повреждено предприятие
- Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Катара в направлении России
- СМИ: Инфляция в России начнет снижаться к осени
- Песков: Путину доложено о завершающей стадии освобождения Курской области
- В аэропортах Саратова и Волгограда ввели временные ограничения
- СМИ: В ближайшие месяцы ожидается несколько отставок губернаторов
- В Калужской области один человек пострадал при падении БПЛА
- СМИ: Счетная палата обнаружила половину кино «Мосфильма» за балансом киностудии
- МЧС запретило пытаться сбивать дроны подручными средствами
- ПВО уничтожила над территорией России 77 украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru